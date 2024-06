Le Havre. Du nouveau chez les commerçants

Three lines studio,

tatouages et piercings

Cinq jeunes tatoueurs viennent d'ouvrir leur boutique au cœur du Havre.

Ce nouveau salon est installé

rue Edouard Herriot.

Le salon Three lines studio, ouvert depuis janvier, est un joli mélange des styles artistiques des cinq autoentrepreneurs à l'origine du projet. Le groupe d'amis sort des clichés de salon de tatouage pour bikers et propose une ambiance saine et un lien humain puissant. La décoration sobre, à base de noir et de doré, mêlant affiches de mangas, littérature classique et crânes d'animaux, révèle la personnalité de chaque artiste. Michel Sohn est tatoueur depuis neuf ans, dans un style dynamique et coloré, lié aux mangas et animés. Sa conjointe Laetitia Dehen harmonise les lignes du corps avec ses tatouages ornementaux et embellit les cicatrices. Les fleurs au lignage ultra-fin de Pierrick Dalis illustrent ses créations poétiques. Et Gabin Mousseuh, plongé dans un style néotraditionnel, réalise des portraits de femmes mystiques, d'animaux, insectes et potions ensorcelées. Son copain Uriel Manesse, le perceur du groupe, exerce une technique rigoureuse de perçage à la blade, c'est-à-dire sans cathéter, qui garantit une cicatrisation rapide et meilleure pour la peau. Vous pourrez rencontrer ces cinq artistes à l'occasion d'une journée spéciale, le dimanche 10 mars. Une centaine de petits tatouages flash, ainsi que tous les piercings seront disponibles sans rendez-vous, toute la journée de 10h à 20h.

Three lines studio est ouvert de 10h à 17h du mardi au samedi.