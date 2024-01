Cadeaux. Remportez votre friteuse Airfryer de Philips avec Tendance Ouest !

Du vendredi 19 au vendredi 26 janvier, Tendance Ouest vous offre votre Airfryer de Philips !

La friteuse sans huile, extra-large, offre une capacité de 6,2 litres et un grand panier de 1,2kg pour cinq portions avec sept programmes préréglés et écran tactile qui prépare des plats délicieux avec moins de matière grasse : frites, poulet, pizza, gâteaux, légumes, poisson… Des centaines de recettes savoureuses, pour une cuisine moderne et saine.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 26 janvier vers 8h45 en direct dans Normandie Matin avec Thibault Deslandes.