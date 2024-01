Rouen. Chantiers, culture, sport : ce que vous réserve l'année 2024

Côté grand travaux

L'année 2024 sera encore marquée par de grands chantiers à Rouen. Celui du raccordement du pont Flaubert à la Sud III doit se poursuivre (lire par ailleurs). Les travaux de l'Agora, en lieu et place de l'ancien Panorama XXL, doivent s'achever d'ici la fin de l'été. Ce nouveau lieu d'échange, qui évoque l'esthétisme d'un théâtre grec avec ses gradins, doit comprendre aussi de nombreuses espèces végétales et des jets d'eau esthétiques pour lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur l'été. L'abbatiale Saint-Ouen doit retrouver toute sa splendeur à l'issue de ce qui devait être "le chantier emblématique de restauration du mandat" pour Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de la ville. La charpente a été entièrement refaite. La restauration du massif occidental est toujours en cours. Cette entrée principale, fermée au public depuis des années, doit être remise en service. Le chantier, prévu pour s'achever cette année, devrait déborder sur 2025. Au 105 sur les quais, déjà partiellement ouvert, les inaugurations doivent encore se succéder. L'hôtel Grand Mess, un 4 étoiles considéré comme la locomotive du projet, devrait voir le jour au second semestre. L'ouverture du Rouf, le restaurant gastronomique sur le toit-terrasse devrait suivre. Le 105 va aussi accueillir la Cité immersive Viking, une expérience entre musée et lieu de divertissement avec une scénographie ultramoderne, qui doit ouvrir d'ici le printemps. 2024 doit aussi marquer le lancement du chantier du pôle muséal Beauvoisine, fusion entre le muséum d'Histoires naturelles et le musée des Antiquités, qui soit s'étaler au moins jusqu'à 2028.

Côté culture

Après le grand succès de la première édition, la Forêt monumentale n°2 s'installe en forêt de Roumare à Canteleu à partir du mois de juin et jusqu'en septembre 2026. Treize œuvres monumentales viendront jalonner ce nouveau parcours, dont neuf créées par des artistes internationaux. L'une d'elles, Un Géant dans la forêt, du Danois Thomas Dambo, sera pérenne. 2024 marque aussi le retour de Normandie impressionniste. Cette nouvelle édition célèbre les 150 ans de ce courant artistique qui s'est révélé dans notre région. De très nombreux événements sont programmés dont, à Rouen, une exposition du peintre anglais David Hockney, icône du pop art, au Musée des Beaux-Arts au mois de mars. Des installations lumineuses et interactives de Miguel Chevalier doivent aussi s'emparer de la patinoire Edith Ballester sur l'Ile Lacroix, dès la fin février. Autre ambiance dans le courant du premier semestre de l'année avec l'ouverture du Fridge de Kev Adams, quai Gaston Boulet. L'humoriste populaire s'est associé au patron du Théâtre à l'Ouest pour décliner son concept parisien avec une scène dédiée au stand-up amateur.

Côté sport

Du changement pour l'Open Capfinances Rouen métropole. Le tournoi de tennis féminin passe en catégorie WTA250, change de date pour se jouer en avril au Kindarena et se disputera désormais sur terre battue. En hockey sur glace, les Dragons peuvent-ils rester champions de France pour la deuxième saison consécutive ? Ils sont en tout cas toujours leaders à l'issue de la 30e journée du championnat. Côté football, le FC Rouen poursuit l'aventure en 16e de finale de la Coupe de France. QRM va devoir lutter pour son maintien en Ligue 2.