Rouen. Forêt monumentale n°2 : 13 œuvres ont été sélectionnées par le jury

C'est une nouvelle étape pour La forêt monumentale n°2 de Rouen. Un projet artistique qui permet aux artistes sélectionnés, de réaliser des œuvres gigantesques. L'information est tombée vendredi 24 novembre. 13 œuvres sur les 20 sélectionnées lors de la première phase, ont été dévoilées par le jury. Elles s'installeront au sein de la forêt de Roumare à Canteleu.

326 candidatures pour 13 œuvres

L'édition n°1 de la Forêt monumentale située en Forêt verte sur les communes de Bois-Guillaume, Mont-Saint-Aignan et Houppeville, près de Rouen a été un succès. Elle a attiré près de 400 000 visiteurs entre 2019 et 2021. La Métropole Rouen Normandie, en partenariat avec l'Office national des forêts, a donc lancé l'édition n°2 via un appel à candidatures. Sur les 326 reçues, 20 ont été sélectionnées lors de la première phase et lors de la seconde, elles n'étaient plus que 13. Parmi elles, une sera pérenne, celle de l'artiste danois Thomas Dambo, intitulée Un géant dans la forêt. C'est un habitué des œuvres XXL. Il en a déjà créé 125 et elles se situent aux quatre coins du monde, dans 70 pays dont les Etats-Unis. Pour la forêt monumentale, il compte travailler sur un géant à base de matériaux recyclés comme du bois. Le but de sa démarche est de "créer des trésors à partir de déchets".