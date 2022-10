Rouen. Où en est le financement participatif pour la rose de l'abbatiale Saint-Ouen ?

La boutique, ouverte en début d'année, est déjà bien connue des Rouennais les plus gourmands.

En pleine ouverture, Benoît Vatelier et son équipe ont été sollicités pour participer au financement participatif de la rose de l'abbatiale Saint-Ouen, lancé par l'office de tourisme. Et ils ont rapidement accepté. L'idée : créer un nouveau gâteau et reverser une partie des recettes des ventes pour ce financement. "Faire un gâteau, c'est bien, mais encore faut-il qu'il plaise", détaille le patron. Et cela a été le cas, au-delà des espérances même. Au total, 6 830 roses ont été vendues en cinq mois. "C'est devenu un best-seller de la maison. Le gâteau est composé d'un fond de pâte sablée avec une crème citron vert, une mousse noix de coco, un crémeux citron vert avec une framboise et une crème montée vanille pour créer la rose à la main." Un succès tel que le produit continuera à être proposé par la boutique, même si l'opération est désormais terminée.

Objectif 500 000 euros

La maison Vatelier a pu reverser 6 830 euros pour la rénovation de la rose.

Ce nouveau chèque porte à plus de 150 000 euros en moins d'un an la somme qui a été récoltée dans le cadre de ce financement. "C'est une première et on est très content du résultat. On sent que les habitants et les entreprises sont prêts à participer à la restauration du patrimoine de notre ville", estime Christine de Cintré, présidente de l'office de tourisme. L'objectif est d'atteindre les 500 000 euros.