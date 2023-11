Rouen. A quoi va ressembler la future Cité Immersive consacrée aux Vikings sur les quais ? La réponse en images

Ce sera une première en Normandie. Un lieu entièrement consacré à l'histoire des Vikings doit voir le jour au sein du 105, sur la rive gauche de Rouen, d'ici le printemps 2024. Les travaux doivent démarrer dans les jours qui viennent. A la manœuvre, une toute jeune entreprise créée cette année à Paris par Jean Vergès, avec l'ambition de dépoussiérer l'image du musée.

Une expérience vivante

"L'idée, c'est de trouver une expérience qui mêle divertissement et apprentissage, que l'on fasse vivre quelque chose de riche, captivant et plein d'émerveillement", explique le passionné d'histoire, en affirmant que 70 % de la population ne va pas au musée. Concrètement, c'est la scénographie qui promet d'en mettre plein la vue, à grand renfort de productions audiovisuelles, d'effets lumineux, de diffusions d'odeurs, de bandes sonores ou de réalité virtuelle. Sur plus de 800m2, cinq salles vont raconter l'histoire de Rollon et de la création de la Normandie. Cités Immersives s'est appuyé localement sur l'association Les Enfants de Rollon. Ludovic Garnier, son président, va d'ailleurs diriger l'établissement rouennais. "C'est un lieu qu'on attend depuis 20 ans maintenant, c'est un cadeau du ciel !", s'enthousiasme-t-il. Le parcours doit durer 1h20. L'entrée est fixée à 14,90€, 12,90€ pour le tarif réduit.

Rouen sera le grand test du concept de Cités Immersives, qui imagine essaimer partout en France. Avec, pourquoi pas, un parcours sur le champagne à Reims, ou sur le cinéma à Cannes, ou sur d'autres grandes figures historiques.

Le projet s'installe en lieu et place du Sous-marin, l'idée initialement retenu au 105 et portée par le collectif Lucien, qui est finalement tombée à l'eau.