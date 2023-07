Rouen. Normandie Impressionniste : un nouveau président à la tête du festival

Un nouveau président a été nommé le 19 juin dernier à la tête du festival Normandie Impressionniste. Il s'agit de Joachim Pissarro, l'arrière-petit-fils du célèbre peintre Camille Pissarro. Il succède ainsi à Laurence Piquet, journaliste.

"C'est un énorme honneur"

L'édition 2024 du festival Normandie Impressionniste sera dédiée aux 150 ans du mouvement impressionniste. "C'est avant tout un énorme honneur. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est très flatteur mais, outre cela, c'est une immense joie de s'associer à cette merveilleuse aventure. Je vois ça comme une responsabilité, livre Joachim Pissarro. Je suis totalement à la disposition de l'équipe".

150 projets pour 150 ans d'impressionnisme

"Pour les 150 ans de l'impressionnisme, il y aura 150 projets du 22 mars au 22 septembre 2024", affirme Philippe Platel, directeur de Normandie Impressionniste. "Nous serons présents dans les lieux consacrés à la culture mais aussi dans des lieux inattendus et dans l'espace public, ce qui nous permet d'aller au plus près de publics qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les musées, ajoute-t-il. On a aussi une partie importante avec le dialogue entre l'impressionnisme et l'histoire contemporaine." Des artistes internationaux et locaux participeront au festival.

Le programme officiel sera divulgué à partir de novembre.