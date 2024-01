La ville se transforme. Quels sont les grands projets de Caen en 2024 ?

Cap sur 2024 ! De nombreux projets devraient voir le jour et changer le visage de la ville de Caen tout au long de l'année 2024. La rédaction en a sélectionné quatre majeurs.

La place Foch se végétalise

Elle se transforme sous vos yeux. La place Foch, en bordure de la Prairie de Caen, est en cours de végétalisation. Les travaux actuels consistent à y implanter plus d'espaces verts, sur environ 44 % de la surface totale de la place. Aussi, 20 arbres vont être plantés. La circulation va être impactée jusqu'à la mi-février autour de cette place qui sera totalement métamorphosée en mars 2025. Les rues concernées en ce début d'année sont la rue Arthur-Leduc et la rue du 11-Novembre. Les travaux de rénovation de l'espace public interviendront dans un second temps. Ce projet en quatre phases a pour but de "valoriser le monument aux morts et de faire de cette place une véritable porte d'entrée pour le quartier Saint-Jean", précise la Ville. Coût de l'opération : 1,9 million d'euros.

Le quartier Lorge totalement rénové

Le chantier du quartier Lorge touche à sa fin. Pour rappel, ces écuries situées entre les rues de Bayeux et Caponière ont été transformées en un site culturel. Ce dernier est composé d'une salle d'exposition contemporaine, un théâtre de 100 places, une salle de concert, deux plateaux de répétition et huit studios d'enregistrement pour des artistes en résidence. Les premières associations (Amavada, le Tympan, l'association 360) ont prévu de s'y installer au printemps prochain. Coût total du projet : 7 millions d'euros.

Le château poursuit sa transformation

Débutés en mars 2023, les travaux du château vont durer deux ans et doivent être finis pour les célébrations du Millénaire. Des vestiges ont d'ailleurs été découverts en septembre dernier par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Le futur bâtiment d'accueil est déjà sorti de terre. Les deux grandes phases de l'année 2024 concernent notamment le terrassement des grandes pelouses et la réalisation de l'allée Saint-Pierre à l'entrée. Quatre hectares de parc paysager vont être installés. Joël Bruneau, le maire, l'avait bien rappelé : "C'est la plus grosse opération du mandat." Pour les besoins du chantier, la porte des Champs du côté de l'université sera fermée du 22 janvier au 31 mars. L'accès au château devra se faire par l'entrée principale, du côté de l'église Saint-Pierre. Coût total : 21 millions d'euros dont plus de 7 millions financés par la Ville.

Fusion des écoles Bicoquet et Duc Rollon

Le maire de Caen l'avait annoncé à la rentrée scolaire en septembre. L'année 2024 "sera une année avec des travaux importants". La fusion des écoles Bicoquet et Duc Rollon est l'un des chantiers les plus attendus. Les quatre classes de l'école primaire de Bicoquet vont venir s'installer sur l'école du Duc Rollon, derrière l'hôtel de ville, pour l'année scolaire 2024-2025. Une extension est prévue. Les travaux devraient débuter dès l'été 2024 mais la livraison interviendra courant 2025. Quant à l'école Bicoquet, elle devrait accueillir une structure petite enfance de la Ville. Budget : 2,5 millions d'euros.

Sans oublier le CHU qui poursuit sa mue, la fin des travaux dans le quartier du Vaugueux ou encore la fin du chantier de la rue d'Auge, dans le secteur de la gare.