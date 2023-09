[Reportage]. Une rentrée dans la plus petite école de Caen 

Imaginez-vous une toute petite école, au bout d'une impasse piétonne, à l'arrière de l'hôtel de ville, avec seulement deux salles de classe et une cinquantaine d'enfants. Vous voici à l'école du Duc Rollon, la plus petite école de Caen. Ici, il n'y a pas de couloirs à rallonge ou de zones d'ombre dans la cour. Préférez plutôt une école intimiste, telle une petite maison, où seules deux enseignantes apprennent aux élèves de maternelle à parler et se sociabiliser avec les autres. "On voit beaucoup de touristes passer, plaisante Anne Papin, directrice de l'école depuis 2018. On a la sensation d'être dans un endroit privilégié, un peu 'cosy'. C'est un petit monde ici !" Cette proximité plaît à Kittie Carreau, en charge de la classe petite/moyenne section. "On crée des relations plus poussées avec les parents d'élèves et les enfants que dans une grande école, explique celle qui a déjà travaillé dans les Yvelines. Parfois, on voit évoluer les élèves sur trois ans, c'est enrichissant." En effet, les enfants qui commencent leur scolarité dans cette école y restent généralement jusqu'à l'entrée en école primaire. Un véritable atout pour Anne Papin, directrice et aussi enseignante auprès des moyens/grands. "On a souvent des fratries. Les enfants ne sont pas au contact de cinquante adultes différents, ils nous reconnaissent vite", apprécie-t-elle.

Dans cette école, tous les enfants se connaissent.

Fête de l'école, boum

et cartes postales

Enseignantes, Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), animatrices, agents de cuisine… Au total, les enfants sont au contact d'un maximum de dix adultes. L'école crée alors des moments à part comme la grande fête de l'école, où parents, enfants et enseignants mettent la main à la pâte, ou encore la boum lors de la classe découverte prévue fin septembre. "Ce jour-là, les filles sortent les plus belles robes et les garçons les nœuds papillons !", poursuit dans un sourire Anne Papin. Une chose est sûre, dans cette école à taille humaine, la relation entre les parents et les enseignantes est facilitée. "Il y a une relation de confiance avec les parents qui nous confient leur bien le plus précieux. Certains nous appellent par nos prénoms", poursuit la directrice qui, elle-même, habite le quartier et a connu des écoles XXL à l'étranger. "On se croise régulièrement dehors dans la rue. On connaît très vite les familles". Certains nouent des liens d'amitié en dehors des murs de l'école. Au début de l'été 2023, les deux enseignantes ont même pris l'initiative d'envoyer une carte postale à chaque enfant. "Beaucoup nous ont répondu et nous racontent leurs vacances, c'est sympa."

Atelier dessin pour le premier jour d'école.

Dans deux ans, l'école va s'agrandir. De deux classes, elle passera à six puisque l'école primaire de Bicoquet et l'école maternelle du Duc Rollon vont fusionner (lire par ailleurs) dans des bâtiments rénovés. Anne Papin, la directrice, se prépare à ce changement de taille. "Ce sera différent mais je vois cela comme un nouveau défi. On a déjà fait beaucoup de projets avec les collègues de Bicoquet. Cela restera une petite école." Les enfants, eux, devront trouver de nouveaux repères.