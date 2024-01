Calvados. Un centre commercial totalement détruit après un incendie

Les flammes étaient visibles depuis le pont de Normandie. Un violent incendie s'est déclaré lundi 1er janvier au centre commercial E. Leclerc, situé avenue Marcel-Liabastre à Honfleur. Les sapeurs-pompiers ont été appelés peu avant 4 h 30 du matin.

14 casernes mobilisées

Au moins 70 soldats du feu au plus fort de l'incendie ont été engagés sur cette opération de longue durée. Ils proviennent de 14 casernes du Calvados et de Seine-Maritime : Lisieux, Touques, Pont-L'Evêque, Caen, Le Havre, Pont-Audemer, Montivilliers, Vire, Dozulé, Honfleur et Ouistreham. Près de 30 véhicules au total sont déployés. Deux drones ont aussi été utilisés pour aider les soldats du feu et venir à bout des flammes.

Protection de la population et circulation perturbée

Dans les actions menées, les sapeurs-pompiers ont aussi eu pour mission de protéger la population voisine du magasin par rapport aux fumées et de limiter la pollution. Aucune victime n'est à déplorer.

La circulation est perturbée dans le secteur. La départementale 580 a été coupée entre l'échangeur n° 3 et le rond-point, qui fait le croisement avec la D579. Pour l'heure, les circonstances de cet incendie n'ont pas été précisées. Une enquête a été ouverte.