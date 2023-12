Rétro 2023. Les quatre événements qui ont marqué la Seine-Maritime

L'Armada

La Grande Parade Armada 2023

C'est incontestablement l'événement marquant à Rouen. Elle ne revient que tous les quatre ans. Les plus grands voiliers du monde se donnent rendez-vous dans la ville aux cent clochers du 8 au 18 juin.

Le succès populaire est toujours au rendez-vous. Un succès que l'on retrouve dans les chiffres avec 4 millions de visiteurs en dix jours selon l'association Armada de la liberté et 1,5 million sont venus d'au-delà de la Métropole.

La foule était présente pour admirer la quarantaine de navires sous une météo clémente. Les rendez-vous traditionnels ont séduit : le défilé des marins, les concerts gratuits de la Région, chaque soir, qui ont battu le record de fréquentation et la grande parade des navires qui ont redescendu le dernier jour, le 18 juin, la Seine de Rouen jusqu'au Havre.

Rendez-vous est pris pour la prochaine grande Armada, l'un des plus grands rassemblements de voiliers au monde. Ce sera en 2027.

La baleine échouée

Une baleine s'est échouée à Saint-Valery-en-Caux.

La scène avait attiré de nombreux badauds, mercredi 19 avril, sur la plage de Saint-Valery-en-Caux. Le cadavre d'une baleine de quinze mètres s'est échoué. Avec les forts coefficients, l'animal avait été emporté par la marée dès le lendemain.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Son cadavre s'est finalement retrouvé au pied des falaises à Veules-les-Roses. La zone étant difficile d'accès et le risque de chutes de pierres étant trop important, la préfecture avait pris la décision de laisser l'animal sur la place.

Quelques mois plus tard, début août, à la faveur des intempéries et des grandes marées, la baleine a fini par exploser. Des morceaux ont été retrouvés sur les plages de Saint-Valery-en-Caux et de Veules-les-Roses.

Une bien triste histoire et une polémique, Sea Shepherd avait demandé l'ouverture d'une enquête estimant que les travaux des parcs éoliens en mer pouvaient être à l'origine de cet échouage.

Rouen, Capitale européenne de la culture

L'équipe de Rouen Seine normande 2028 entend malgré tout mener à bien quelques projets.

A Rouen, la candidature pour devenir capitale européenne de la culture 2028 a concentré toutes les attentions. Un projet qui a été préparé pendant plusieurs années sur un territoire qui va de Giverny jusqu'au Havre, avec le soutien de quatorze collectivités ou acteur du monde culture. Mais c'est Bourges qui finalement a été retenu, le 13 décembre dernier.

Mais les porteurs du projet veulent croire que tout le travail préparatoire ne s''est pas fait pour rien. Dès l'an prochain, ils vont se remettre au travail pour tenter de mener à bien une partie du projet culturel.

Le HAC en Ligue1

Le HAC est montée en Ligue1.

Côté sport, c'est le HAC qui aura fait l'actualité en 2023. Le club havrais a retrouvé le chemin de la Ligue1.

Il aura fallu attendre la toute dernière journée du championnat de Ligue2, le 2 juin dernier. En s'imposant contre le relégable Dijon, les hommes de Luka Elsner ont validé leur ticket pour la Ligue1. Le HAC retrouve ainsi le plus haut niveau après 15 ans d'absence.

La saison 2022-2023 aura été celle des records. Le Havre, leader incontesté depuis la 14e journée, est resté invaincu pendant 32 matchs d'affilée (égalant le record de Sedan). Le HAC décrochera le titre de champion de Ligue2, le sixième pour les Ciels et Marine, un autre record.

Le HAC version Ligue1 a créé de l'enthousiasme dans la cité Océane. 11 000 abonnements vendus en quelques heures, du jamais vu, comme la présentation aux fans des joueurs et du maillot, début août. 4 000 supporters avaient fait le déplacement.

L'ambition du club, cette année, est de se maintenir et faire plaisir à son public. Une mission réussie pour le moment. Le HAC est 11e de la Ligue1 en cette fin d'année, avec 4 victoires et 6 défaites en 17 rencontres.