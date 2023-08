Saint-Valery-en-Caux. La baleine échouée en avril a fini par exploser, deux plages interdites à la baignade

Le cadavre de la baleine échoué le mercredi 19 avril sur la plage de Saint-Valery-en-Caux a explosé jeudi 3 août, indiquent nos confrères du Courrier Cauchois.

Au gré des marées, le corps de l'animal s'était retrouvé au pied des falaises entre Saint-Valery-en-Caux et Veules-les-Roses. La préfecture de Seine-Maritime avait pris la décision de laisser le cadavre sur place pour des raisons de sécurité. Une intervention au pied des falaises aurait été trop dangereuse.

À la faveur des intempéries et des grandes marées, le cadavre du rorqual a été repris par la mer, jeudi 3 août puis "il a explosé et a été déchiqueté", indique Claude Caltero, maire adjoint en charge de la sécurité à Saint-Valery-en-Caux, prévenu dans la matinée par les services de l'Agence régionale de santé (ARS). Des morceaux ont été trouvés sur la plage de Veules-les-Roses. Le Courrier Cauchois précise que l'explosion du corps, provoqué par l'accumulation des gaz a entraîné "un grand nombre de morceaux de carcasse sur la plage et dans l'eau."

Devant le risque sanitaire, la baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre sur les plages de Saint-Valery-en-Caux et Veules-les-Roses. Ces deux communes ont pris des arrêtés municipaux à la demande de l'ARS. "On informe par les postes de secours avec les sapeurs-pompiers, on a hissé le pavillon rouge d'interdiction de baignade et le pavillon violet pour prévenir qu'il y a un danger de pollution", précise Claude Caltero. L'élu indique également que des barrières vont être installées à l'entrée des plages avec les arrêtés pour informer les passants qui se rendraient sur la plage en soirée. Des analyses doivent être effectuées par les services de l'ARS pour exclure tous risques pour la santé, toujours selon l'élu.