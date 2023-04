Seine-Maritime. La baleine s'est échouée à Veules-les-Roses

Elle s'était échouée sur la plage de Saint-Valery-en-Caux, jeudi 20 avril. Le cadavre d'une baleine de 19 mètres de long et d'environ 30 tonnes avait été retrouvé sur le littoral seinomarin. Les marées avaient fini par ramener le corps au large.

Après plusieurs jours de dérive à la faveur des forts coefficients de marée, la carcasse du cétacé s'est naturellement échouée en pied de falaises sur la commune de Veules-les-Roses, lundi 24 avril. Sous l'autorité du préfet de la Seine-Maritime, plusieurs réunions se sont tenues avec le maire et les différents acteurs concernés (préfecture maritime, Direction départementale des territoires et de la mer, les pompiers ou encore l'Observatoire Pélagis) afin d'étudier les différentes options. La carcasse a été localisée à moins de 15 mètres du pied d'une falaise de 60 mètres de haut, dans une zone concernée par le recul du trait de côte présentant des risques de chutes de pierres et d'éboulements rocheux.

Impossible d'évacuer la carcasse

La préfecture précise que "les vérifications ayant permis d'établir qu'il était impossible de la récupérer de manière sécurisée, sans en mettre en danger les acteurs intervenants, cette opération ne pourra pas se dérouler. Compte tenu du risque évoqué, le préfet de la Seine-Maritime et ses services ne communiqueront pas la localisation exacte de la carcasse, et appellent à éviter de diffuser toute information relative à sa position afin d'empêcher tout rassemblement ou affluence à sa proximité."