[Vidéo] Saint-Valery-en-Caux. La baleine échouée suscite la curiosité

"Je n'avais pas regardé les horaires de marée… Tant pis, on reviendra cet après-midi !" Comme cette grand-mère, ils étaient nombreux à venir se promener à Saint-Valery-en-Caux, jeudi 20 avril, au lendemain de l'échouage d'une baleine sur la plage. Si un arrêté municipal interdit de descendre sur les galets et de s'approcher de la carcasse pour des raisons de sécurité sanitaire, certains ont tenté d'immortaliser l'animal depuis la promenade.

"Une réunion avec la préfecture va débuter pour évaluer les modalités pour évacuer la baleine, par la mer ou par voie terrestre", indiquait en milieu de matinée Claude Caltero, adjoint au maire, en charge de la sécurité. Une opération compliquée par un coefficient de marée de 100 et une forte houle. La veille, police municipale, gendarmes et agents techniques de la Ville avaient été mobilisés pour installer du barriérage et empêcher l'accès à la baleine. "Il y a déjà eu des petits cachalots, des phoques, mais jamais un cétacé de cette grandeur. Il mesure environ 17 mètres de long pour un poids estimé à 40 tonnes", poursuit l'élu.

• Lire aussi. Saint-Valery-en-Caux. Une baleine morte échouée sur la plage

Une deuxième cétacé à Veules

En début de soirée, la préfecture de Seine-Maritime n'avait toujours pas officiellement communiqué sur cet échouage, pas plus que sur un second cétacé, plus petit, retrouvé mort un peu plus au nord, à Veules-les-Roses. À Saint-Valery, la carcasse semble avoir été emportée loin du rivage, naturellement, par la marée.

L'animal mesure 17 mètres de long.

Interrogé par Tendance Ouest en mars dernier, Gérard Mauger, vice-président du Groupe d'études des cétacés du Cotentin, rappelait que la Manche constitue "un couloir de passage entre la mer du Nord, la Baltique et l'Atlantique", emprunté par des espèces telles que le rorqual commun, le petit rorqual, la baleine à bosse, le marsouin ou des dauphins.