Saint-Valery-en-Caux. Une baleine morte échouée sur la plage

Un cétacé d'une quinzaine de mètres de mètres s'est échoué depuis le début de l'après-midi du mercredi 19 avril sur la plage de Saint-Valery-en-Caux, rapporte la municipalité. L'animal, d'espèce rorqual commun, est malheureusement décédé, ajouté la Ville, qui précise que les autorités vétérinaires et sanitaires sont sur place.

La marée est descendante et il est demandé aux curieux, qui se sont massés pour apercevoir l'animal, de ne pas s'en approcher. Un arrêté de fermeture de la plage a d'ailleurs été publié.

Le rorqual commun est une espèce qui ne vit pas naturellement dans la Manche. - Le Courrier Cauchois

Des prélèvements en fin de journée

L'animal a déjà été aperçu entre Varengeville-sur-Mer et Veules-les-Roses la veille, rapportent nos confrères du Courrier Cauchois. "La Manche n'est pas le milieu naturel du rorqual commun, on le trouve plutôt dans le nord de l'océan Atlantique", indique Fanny Doré-Clapisson, correspondante locale de Pélagis et représentante d'Estran, cité de la mer de Dieppe, également citée par nos confrères.

Des prélèvements doivent être effectués sur l'animal avant l'équarrissage, lorsqu'il sera accessible à marée basse, aux alentours de 19 heures.