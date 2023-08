Le Havre. Football : 4 000 fans pour le dévoilement des équipes et du maillot

Mardi 8 août, le HAC organisait sa journée Fan Day. 4 000 supporters ont fait le déplacement au stade Océane pour découvrir l'équipe qui évoluera en Ligue 1 dès dimanche (contre Montpellier) ainsi que les féminines de la D1. Une journée importante pour le club qui prouve tout l'engouement du public pour l'équipe. "Depuis la fin de la saison dernière et même depuis quelques mois, le public répond présent, explique Clément Calvez, le directeur développement du club. Le stade est de plus en plus garni. La campagne d'abonnement a été un véritable succès avec 11 000 abonnés grand public en quelques heures. On sent qu'il se passe quelque chose en ce moment."

Le HAC @HAC_Foot présente ses équipes et son nouveau maillot. La Ligue1 et la Division1, c'est pour bientôt 👍 pic.twitter.com/ZLMJT0wgyK — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) August 8, 2023

Les nouveaux maillots

Cette journée Fan Day a également été l'occasion de présenter les nouveaux maillots de la saison 2023-2024. Pour les matchs à domicile c'est toujours le ciel et marine qui domine. "Le maillot doit représenter le club et l'identité du territoire. Le design reprend ces codes : ciel et marine, des formes géométriques qui représentent l'emboîtement des containers et sur le maillot extérieur (en blanc), le plan de la ville que l'on voit en léger dégradé sur le bas du maillot."

Médine en invité d'honneur

" Y'a pas d'fausses notes quand on chante nos hymnes " : Le @HAC_Foot m'a chauffé à lâcher un couplet inédit pour accompagner la sortie du nouveau maillot et pour la montée en L1 pic.twitter.com/MPlYbUL9Py — Médine (@Medinrecords) August 8, 2023

Pour présenter les nouveaux maillots, le rappeur Médine a fait le déplacement. C'est même lui qui a réalisé un clip de présentation. Il y chante sa fierté d'être Havrais : "Y'a pas d'fausses notes quand on chante nos hymnes. Les frites vont d'chez Victor, les glaces de chez Ortiz. Le bleu marine pour Oxford, le ciel comme à Cambridge. [...] bye bye la L2."

Médine @Medinrecords est venu en personne pour dévoiler le nouveau maillot du @HAC_Foot pic.twitter.com/l7weMEy9jY — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) August 8, 2023

Le choix du rappeur Médine pour mettre en avant le club est parfaitement assumé par le HAC. Pour Clément Calvez il est "un emblème du territoire. C'est un artiste populaire au Havre qui déclare sa flamme à la ville très régulièrement. On a déjà collaboré à plusieurs reprises. Ce partenariat s'est fait assez naturellement. On est très fier de la vidéo qui a été diffusée pour le dévoilement des maillots."