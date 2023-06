[Photos] Rouen. Le gigantesque voilier indonésien Bima Suci pour la première fois à l'Armada

Sa venue était attendue. Le Bima Suci, voilier indonésien, est arrivé lundi 12 juin, pour la première fois à Rouen, à l'occasion de l'Armada 2023. Et il n'est pas passé inaperçu avec ses 111,2 mètres de long, ses trois gigantesques mâts et ses 26 voiles. À son bord, 119 cadets et 64 officiers composent l'équipage en plus du capitaine Muhammad Sati Lubis.

"L'Armada, c'est merveilleux et incroyable"

"L'Armada, c'est merveilleux et incroyable, nous sommes vraiment très chanceux. Nous sommes très reconnaissants d'être ici. Mon équipage est ravi et c'est une bonne expérience pour lui, mais aussi pour lier des relations internationales", assure le capitaine. "C'est un très gros événement pour les grands voiliers, c'est pourquoi nous allons essayer de faire de l'Armada un événement spectaculaire, lance-t-il. Nous allons présenter nos danses et musiques traditionnelles."

Pour en savoir plus sur ce magnifique voilier, rendez-vous sur le site officiel de l'Armada. À noter que pour le visiter, il faudra être patient car au vu de sa taille, c'est l'un des voiliers le plus attractifs. L'idéal, c'est d'y aller le matin.