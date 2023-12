Près de Cherbourg. Collision moto contre voiture : deux motards blessés

2 motards ont été blessés ce dimanche 17 décembre vers 16 h 30, après une collision entre leur machine et une voiture sur la RN 13 entre Valognes et Cherbourg au niveau de Delasse près de Brix. Les motards, deux hommes de 52 et 28 ont été légèrement blessés, mais leur état a nécessité leur prise en charge par les secours et transportés vers le centre hospitalier de Cherbourg. La conductrice de la voiture est indemne. 12 sapeurs pompiers ont été mobilisés sur cet accident de la route.