Cadeaux. Gagnez votre PlayStation 5 et le jeu EA Sport FC 24 !

Envoyez le code TENDANCE au 7 11 12 (3x0,65€ + coût d'envoi) pour remporter votre PlayStation 5, la console la plus convoitée de ces fêtes, accompagnée du jeu sensationnel EA Sport FC 24.

La PS5, bijou technologique de Sony, vous offre des graphismes 4K, une manette DualSense immersive et un design futuriste. FC 24, la référence du jeu de football, réunit plus de 19 000 athlètes, 700 équipes (y compris les équipes normandes) et 30 compétitions, garantissant une expérience hyper réaliste grâce à des technologies de pointe.

Le tirage au sort aura lieu vendredi 22 décembre à 8h45. Ne ratez pas cette chance exceptionnelle de décrocher le cadeau de Noël ultime !

Envoyez maintenant TENDANCE au 7 11 12 et vivez l'excitation du jeu avant même Noël !