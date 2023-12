Disparition inquiétante à Saint-Lô. Sondage de la Vire, chiens policiers... Les recherches se poursuivent pour retrouver Marylène Lalleman

Marylène Lalleman reste introuvable. Cette ancienne femme de ménage à la retraite de 68 ans, habitante de Saint-Lô, aurait quitté son domicile dans la soirée du lundi 4 décembre ou la nuit du mardi 5 décembre. Ce n'est que vers 4h30 du matin, le mardi, que les services de police ont été alertés de sa disparition.

Pour l'heure, des nombreuses investigations sont en cours. Des chiens policiers ont inspecté les abords de la rue Alsace Lorraine à Saint-Lô, à la recherche d'une piste. Mercredi 6 novembre, des plongeurs ont sondé la Vire. A ce stade de l'enquête, toutes les pistes restent ouvertes pour retrouver la disparue.

Marylène Lalleman pourrait être vêtue d'un jean et d'une veste type coupe-vent jaune et noire. Elle porte des lunettes de vue et présente une cicatrice au niveau d'une arcade sourcilière. Elle ne porte sur elle aucun document d'identité, moyen de paiement ou téléphone.

Si vous avez des informations susceptibles de renseigner les enquêteurs vous pouvez contacter le commissariat de Saint-Lô, via le 17 ou au 02 33 72 68 00.