Le Havre. Dans cette maison intergénérationnelle, séniors et parents solos cohabiteront

Vivre chacun chez soi… mais ensemble : c'est le concept de la Maison François Villon, qui est sortie de terre au Havre, dans le quartier de Bléville. Cette résidence intergénérationnelle composée de huit appartements accueillera des personnes âgées de plus de 65 ans, mobiles, et des familles monoparentales avec un jeune enfant. C'est une première, en Seine-Maritime, pour l'association Habitat et Humanisme, qui aide les personnes isolées ou en difficulté à trouver un logement.

1,4 million d'euros d'investissement

L'accès à ces T2 ou T3 se fera sous conditions de ressources. Les locataires bénéficieront de loyers attractifs allant de 270 à 350 euros par mois, sans compter les aides au logement.

L'association possédait déjà un pavillon à cet emplacement. Elle a pu faire construire la résidence en rachetant la parcelle voisine.

L'originalité, ici, c'est que certains espaces, comme le jardin, sont partagés, pour favoriser les liens entre générations : "Nous pensons que les personnes âgées peuvent apporter leur expérience aux jeunes parents et qu'une forme d'entraide peut se développer, indique Christian Sandevoir, coordinateur du projet. C'est pour cela qu'il existe aussi une salle commune, destinée à partager des activités ou des repas." Un salarié de l'association fera le lien entre les locataires et divers organismes sociaux. "C'est aussi important pour nous d'intégrer les habitants au cœur d'un quartier. La maison se situe à 300 mètres du centre de Bléville, près des commerces, des transports en commun, des associations, etc.", souligne Thierry Doubet, président d'Habitat et Humanisme Seine-Maritime.

Christian Sandevoir, coordinateur du projet

Pour l'association, ce projet représente un investissement d'1,4 millions d'euros. L'équipement des appartements (cuisine, pare-douches, luminaires) a été financé par des dons.

Deux appartements sont déjà attribués. Les derniers locataires devraient avoir emménagé au premier trimestre 2024.