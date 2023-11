Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 19 novembre

Bélier

Votre gentillesse vous portera chance, votre dévouement suscitera la reconnaissance et l'estime.

Taureau

Votre impatience à sortir des sentiers battus vous rend casse-cou… Soyez prudents avec vos articulations.

Gémeaux

Votre entourage peut compter sur votre fiabilité et votre bonne humeur. Cette belle attitude resserre les liens et, de plus, vous savez vous adapter aux situations.

Cancer

Amoureusement, une nouvelle perspective d'avenir se profile. C'est à vous de jouer !

Lion

Vous n'avez aucun mal à plaire et à lier de nouvelles relations. Le moment est venu de donner vie à vos projets les plus audacieux.

Vierge

Il y a de l'agitation dans l'air ! Vous allez devoir redoubler d'énergie pour maintenir le cap.

Balance

Vous êtes déçu qu'on ne suive pas vos conseils, mais il faut comprendre que votre entourage à ses habitudes.

Scorpion

Votre motivation est loin d'être à son paroxysme et vous pourriez choisir de payer pour ne pas avoir à faire d'efforts mais c'est un mauvais calcul.

Sagittaire

Votre franchise sera détonante. Vous vous rapprocherez des personnes les plus sincères de votre entourage.

Capricorne

C'est une journée importante pour résoudre un conflit que vous avez eu avec votre partenaire ou avec des personnes à qui vous êtes particulièrement lié.

Verseau

il est possible qu'on cherche à vous influencer en vous prenant par les bons sentiments. N'oubliez pas que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute !

Poissons

Vous avez les cartes en main, la seule personne qui peut prendre les bonnes décisions pour vous-même, c'est vous.