Votre horoscope signe par signe du lundi 13 novembre

Bélier

Le milieu familial auquel vous êtes tant attaché ne sera pas vraiment un lieu de tout repos aujourd'hui.



Taureau

Vous devrez vous montrer attentionné et sincère. Si vous sortez d'une période en demi-teinte vous allez retrouver votre optimisme



Gémeaux

Aucun obstacle majeur à la bonne marche de vos affaires. Mais votre manque de dynamisme ne vous aidera pas à convaincre vos interlocuteurs.



Cancer

Vous avez de bonnes idées mais il vous manque ce je-ne-sais-quoi pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.



Lion

Vous risquez de vous trouver en désaccord avec vos supérieurs ou avec l'administration.



Vierge

Vous exprimez vos sentiments spontanément et simplement et plus d'une personne risque d'être surprise par cette attitude.



Balance

Votre besoin de calme et de tendresse ne sera pas satisfait, l'ambiance sera dynamique et très agitée.



Scorpion

Notez bien les idées qui peuvent germer dans votre tête, car vous pourrez bientôt les utiliser avec profit.



Sagittaire

L'amitié vous apportera plus de joies que votre relation sentimentale. Privilégiez donc votre cercle amical, quitte à l'élargir, pour soigner vos peines et vos tracas.



Capricorne

Vous ne manquerez pas de détermination. Vous irez au bout de vos objectifs. Votre confiance en vous et votre dynamisme seront vos meilleurs atouts.



Verseau

Vous aurez de très bonnes idées à proposer et vos supérieurs vous écouteront avec intérêt. Par contre, vous devrez rester vigilant côté finances.



Poissons

Ne vous montrez pas si sensible ou c'est vous qui finirez par mettre la susceptibilité de votre entourage à rude épreuve.