Sainte-Adresse. La chapelle Notre-Dame-des-Flots fermées depuis la tempête Ciaran

Elle domine Sainte-Adresse et sa plage, tel un amer pour les marins. L'emblématique chapelle Notre-Dame-des-Flots, à Sainte-Adresse, est fermée au public depuis le passage de la tempête Ciaran, jeudi 2 novembre. Elle le restera jusqu'à nouvel ordre, en raison des dégâts constatés sur la toiture de l'édifice. "La priorité était de la mettre hors d'eau, ce qui a été fait, avant de déterminer l'ampleur des travaux à réaliser pour que la chapelle retrouve son lustre d'antan, indique Dimitri Egloff, maire adjoint en charge du patrimoine. Du temps où elle a été construite, on n'imaginait sans doute pas qu'elle devrait subir les affres du changement climatique !" Des pointes à plus de 150km/h ont été relevées, jeudi 2 novembre, au cap de la Hève.

La restauration tout juste achevée

Les travaux de restauration de la chapelle, édifiée en 1857, venaient d'être achevés. Près de 850 000€ ont été investis depuis 2013 pour rénover la maçonnerie et les fresques, les vitraux et enfin la rosace et ses quarante et un vitraux.

Le diocèse du Havre a annulé la célébration Délivrance prévue ce mercredi 8 novembre. Les messes du jeudi matin sont également suspendues pour le moment.