Normandie. Grand comptage des oiseaux : record de participation en 2023

Jamais autant d'ornithologues en herbe n'avaient participé à l'annuel grand comptage des oiseaux. 5 116 Normands ont observé 3 884 jardins les 28 et 29 janvier 2023. En tête, les Calvadosiens, suivis par les Manchois. A la troisième place la Seine-Maritime, puis l'Eure et l'Orne.

Aperçu dans 85,5 % des jardins normands, le rouge-gorge familier est l'oiseau le plus répandu dans la région. Il est suivi du merle noir et de la mésange charbonnière, qui reprend la troisième marche du podium au moineau domestique. Néanmoins, cette dernière espèce est la plus abondante dans la région, avec 6,9 individus par jardins.

Le rendez-vous est déjà pris pour réitérer cette enquête lancée en 2004 par le Groupe ornithologique normand. Le 21e grand comptage des oiseaux de jardin aura lieu les 27 et 28 janvier 2024 !