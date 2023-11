Barentin. Des expertises gratuites par Delphine Fremaux Lejeune 

Son visage ou son nom vous est peut-être familier. Delphine Fremaux Lejeune a pris en popularité depuis qu'elle anime, aux côtés de Sophie Davant, l'émission Affaire Conclue. Son quotidien n'est pas bien différent des plateaux de télé, la Rouennaise est commissaire-priseuse dans la capitale normande et sillonne la France à la rencontre des particuliers qui ne savent pas quoi faire de leurs vieilles babioles enfermées au grenier. Pas plus tard que jeudi 26 octobre, Delphine Fremaux Lejeune s'est rendue à la mairie de Barentin pour une journée d'expertises gratuites, pour le plus grand plaisir des habitants des alentours. Et il y a eu foule ce jour-là, pour rencontrer l'experte d'Affaire Conclue. Une cinquantaine de personnes étaient présentes dès 10h pour faire la queue à l'étage de la mairie.

Assise dans la salle, Angèle Sanson attend son tour patiemment. Elle est venue avec un tableau appartenant à sa mère depuis 70 ans. Une œuvre non signée, qui attend de connaître son prix. "C'est un peintre qui l'avait offert à ma mère pour ses 18 ans dans un bar, explique-t-elle. On ne l'a jamais fait estimer." Bijou, tableau, vase, vaisselle, tout passe au crible de l'experte et rien n'échappe à l'œil avisé de la Normande.

"Il n'y a pas que

la valeur marchande,

il y a aussi l'histoire des objets"

À la table de Delphine Fremaux Lejeune, Françoise Robert est elle aussi venue avec un tableau. Une toile de Robert Pinchon, peintre post-impressionniste de l'école de Rouen. "C'est une période de Pinchon qui est plutôt année 30", reconnaît tout de suite l'experte. "On va dire que ça vaut entre 400 et 600 euros", explique-t-elle. "Pas plus ?", rétorque sa propriétaire, un peu déçue. Si le peintre est en effet connu, sa cote a fortement baissé sur le marché international d'après l'experte. "Aujourd'hui, on recherche plus des huiles sur toile du début du siècle." Tout est une histoire de mode. "J'ai vu des jolies choses, classiques certes, de petites valeurs, mais il n'y a pas que la valeur, il y a aussi l'histoire des objets, défend Delphine Fremaux Lejeune. Par exemple j'ai vu un œil-de-bœuf Napoléon III qui aujourd'hui ne présente pas d'intérêt sur le marché d'un point de vue de la valeur marchande, mais d'un point de vue technique et historique, c'est un objet extraordinaire."

D'autres journées d'expertises à venir

D'autres ont apporté quelques objets "prétexte", pour simplement la rencontrer. "C'est une femme très gentille. La dernière fois, je suis venue à Neufchâtel juste pour la rencontrer", explique Jacqueline Groult. "Je l'ai connue parce que je travaillais chez sa tante", précise la Normande qui est venue avec un lot de lettres retrouvées dans des livres. "Les antiquaires n'ont pas su me donner un prix, ça ne vaut peut-être rien du tout", s'amuse la vieille dame. Les pièces les plus intéressantes sont proposées aux enchères. L'époux de Delphine Fremaux Lejeune, installé à la même table, s'occupe d'inscrire chaque bien pour une prochaine vente. En attendant, la célèbre commissaire-priseuse continue sa tournée. Une journée d'expertises gratuites a eu lieu à Rouen, à la librairie l'Harmitière, le mardi 31 octobre. La prochaine aura lieu le mardi 7 novembre, dans sa maison de ventes Normandy Auction, toujours à Rouen.