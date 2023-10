Alençon. Salon Tous Paysans : un nouveau parcours pour susciter des vocations

Vaches, moutons, cochons, chevaux… Plus de 900 bêtes seront présentes sur le plus grand salon agricole normand. Le rendez-vous Tous Paysans investit une nouvelle fois Anova à Alençon, samedi 28 et dimanche 29 octobre.

Comme tous les ans, l'événement permet la rencontre entre agriculteurs et consommateurs, en plus de diverses animations. Deux concours bovins se tiennent notamment sur les deux journées du salon. L'un avec des vaches à viande, l'autre avec des laitières.

Renouveler le secteur agricole

Cette année, les collégiens et lycéens sont particulièrement attendus. La Chambre d'agriculture de l'Orne a mis en place un parcours de 45 minutes pour faire découvrir les différents métiers qui entourent le monde agricole et peut-être susciter des vocations. L'objectif est de préparer le renouvellement du secteur agricole, alors qu'un agriculteur sur deux a plus de 50 ans.

Ce milieu regorge d'un grand nombre de professions. "On pense souvent aux métiers d'agriculteurs et d'éleveurs, mais il y a plein de métiers périphériques : conseillers agricoles, ingénieurs, journalistes, enseignants, juristes, comptables, informaticiens", énumère Jean-Marc Morcet, chargé de mission à la Chambre d'agriculture de l'Orne et à l'initiative du parcours.

L'agriculture représente une activité importante dans l'Orne et "a toujours de l'avenir et un sens fort". "On a besoin de s'ouvrir à d'autres personnes que celles qui sont déjà issues du milieu agricole pour répondre à nos besoins de renouvellement et de recrutement", conclut-il.

Pratique. Découverte du parcours à 10h, 11h, 14h et 15h. Deux entrées offertes au salon pour le jeune participant et son accompagnateur. Inscription par mail à jean-marc.morcet@normandie.chambagri.fr ou par téléphone au 06 80 44 40 27. Le salon est ouvert de 9h à 19h samedi et jusqu'à 18h dimanche.