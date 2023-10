Caen. L'Agoraé : les étudiants au service de leurs pairs 

Le nombre d'étudiants aidés explose à l'Agoraé, l'épicerie solidaire étudiante sur le Campus 1 de l'Université de Caen. On fait le point en chiffres avec Benjamin Debart, le président.

Depuis son ouverture en 2014, l'Agoraé, l'épicerie solidaire de l'Université de Caen, accueille de plus en plus d'étudiants dans le besoin. L'inflation n'a rien arrangé selon Benjamin Debart, son président. "La précarité étudiante s'est énormément accentuée les deux années qui ont fait suite à la Covid-19. On avait atteint un nombre mirobolant de personnes aidées" précise-t-il.

Comptez environ 210 bénéficiaires il y a deux ans contre une dizaine de personnes les premières années. En mai 2023, l'Agoraé avait atteint un chiffre record de 370 étudiants aidés. Cinq mois plus tard, déjà 115 étudiants sont inscrits, soit deux fois plus qu'à la rentrée 2022. "On s'attend à beaucoup de travail. On va devoir rediriger beaucoup de monde vers d'autres associations", poursuit Benjamin, contraint de limiter le nombre de bénéficiaires à 300 cette année. La majorité d'entre eux sont des étrangers, "démunis face au système français", mais les profils évoluent. "On assiste à une vraie paupérisation des étudiants", conclut-il.