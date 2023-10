Bonne table à Caen. Le Délia, ambiance méditerranéenne

Le temps morose de l'automne s'est désormais bien installé mais, en poussant les portes du Délia, le soleil fait son apparition. "Nous voulions une ambiance méditerranéenne, avec des couleurs chaleureuses et un côté solaire", affirme Etienne Henry, le co-gérant avec Alexis Remande. Les deux compères possèdent déjà un camion-restaurant vendant des burgers, mais ils ont souhaité s'installer physiquement. C'est désormais chose faite rue de Bernières à Caen, avec un établissement disposant d'un étage fleuri.

D'ailleurs, le nom n'est pas un hasard. "Délia, ça signifie la fête, en grec ancien", justifie le jeune patron. Car la fête, on ambitionne de la faire ici. Un DJ set est installé dans la salle et, du jeudi au samedi soir, de la musique y est jouée, alors que les clients peuvent s'amuser tout en mangeant des tapas.

Une cuisine du monde

Mais pour la fête, je repasserai, je suis venu ce midi afin de déjeuner. Deux entrées sont à la carte : un velouté de champignons et un tataki de thon à 9€. J'opte pour ce dernier : un poisson très tendre et idéal pour débuter mon repas.

Le tataki de thon.

"Nous avons ensuite trois plats, une viande, un poisson et un végétarien", m'indique Etienne Henry. Partons pour la viande et une ballottine de volailles aux saveurs cambodgiennes. Quand ce dernier affirme que sa cuisine "est issue de différentes influences du monde", il ne ment pas ! Un plat plutôt simple mais très efficace, affiché à 14€ sur la "carte de saison". Puisque je déjeune avec mon amie, nous nous laissons tenter par la tarte au coing, servie avec un excellent sorbet de cassis, que nous nous partageons. Le dessert coûte, lui, 7€. "À l'avenir, nous aurons un menu entrée et plat, qui tournera autour des 18/20€", prévient Etienne Henry. Et alors, la fête sera encore plus folle.

Pratique. Le Délia, 52 rue de Bernières à Caen. Ouvert le midi du mardi au vendredi et le soir de 19h à 1h du mercredi au samedi. 06 44 80 88 88.