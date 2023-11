Vimoutiers. Olivier Robert, un "Tigre" dans son moteur

L'histoire a commencé dans les années soixante pour Olivier Robert, quand sa belle-mère Élisabeth Dufresne, qui circule près de Vimoutiers, aperçoit des ferrailleurs en train de commencer à découper la tourelle d'un char Tigre, vestige de la Seconde Guerre mondiale resté dans un fossé où il était tombé en panne d'essence lors des combats de la fin de la Bataille de Normandie. Son mari Michel, ancien de la 2e DB, fait alors appel à ses relations. Il informe l'écrivain-historien Eddy Florentin (auteur de Stalingrad en Normandie), qui a son tour alerte le ministère de la Guerre. Ce dernier envoie les gendarmes pour faire cesser ce sacrilège. Le char Tigre est momentanément sauvé. Quelques années plus tard, la mairie de Vimoutiers achète le char et le met davantage en valeur sur un terre-plein.

Il faut sauver le char Tigre

Soixante ans après avoir été sabordé, le char est classé dans les objets mobiliers des Monuments historiques. Passionné d'histoire, Olivier Robert n'a pas oublié que sa famille a permis de sauvegarder l'existence de ce qui est devenu un vestige rare de la Seconde Guerre mondiale. Lui qui, désormais, dirige plusieurs entreprises familiales à quelques kilomètres de là passe souvent devant l'énorme carcasse métallique qu'il voit se dégrader au fil du temps qui passe et des intempéries.

Il y a trois ans, le char a fait l'objet d'une demande d'autorisation de travaux auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), "l'architecte en chef Régis Martin a défini les restaurations que le ministère de la Culture autorise à faire, puis le char a été entièrement numérisé à l'intérieur et à l'extérieur", détaille olivier Robert, qui préside depuis six ans l'association Cativen, créée avec l'ambition de restaurer le Tigre. L'expert en chars Max Stein rejoint le projet, qui est attentivement suivi par des milliers de passionnés à travers le monde, via les réseaux sociaux. "Ce char, c'est de lourds souvenirs dans la région et il est de notre devoir de sauver ce patrimoine", insiste Olivier Robert. L'intégralité du projet de restauration est estimée à neuf cent mille euros hors taxes, avec des tranches bien identifiées, "mais quand on va démonter ce char, on ne sait pas vraiment si toutes les pièces seront dans l'état que l'on a prévu". Et de planifier : "Quand il reviendra à Vimoutiers, dans un futur local autour de ce char restauré, nous pourrons faire des expositions, projeter des films, utiliser des outils numériques. Un lieu mémoriel sera édifié sur l'actuel site, à la sortie de la ville. Je voudrais que mes petits-enfants soient fiers du travail qu'on aura fait."

Surfer sur le Débarquement

L'association Cativen entame une recherche de fonds auprès des collectivités : Ville, Département, Région, Etat via la DRAC, mais aussi auprès de sponsors privés, notamment de gros collectionneurs. Une cagnotte en ligne est notamment ouverte pour permettre à chacun de participer, ne serait-ce qu'avec quelques dizaines d'euros. "C'est un objet patrimonial national et international connu dans le monde entier", souligne Olivier Robert, qui compte sur l'impact médiatique lié au 80e anniversaire du Débarquement en juin prochain pour booster sa recherche de financements.

Pratique. Contact : 02 33 39 64 65 ou association@chartigrevimoutiers.org. Plus d'infos sur chartigrevimoutiers.