Bonne table à Caen. Un nouveau bar-brasserie devant le théâtre

Pourquoi venir s'installer à une table de ce nouvel établissement situé en face du théâtre de Caen ? "Pour moi !", s'amuse le gérant Alexandre Bobillot. Et il faut dire que du monde, il en connaît, à voir le nombre de personnes venant le saluer. Après avoir participé à l'ouverture de La Rhumba rue Écuyère, il est ensuite à l'origine de la Tomate Bleue, plus haut dans la rue et revendue depuis. Ce n'est donc pas un hasard si son nouveau bar-brasserie porte le nom de Tomate, et si la couleur principale est… le bleu ! "Le cadre, on s'y sent bien", se félicite le gérant, qui a décoré son intérieur de fleurs et de suspensions en osiers, alors que sa terrasse se prolonge devant le théâtre de Caen, lieu toujours bien fréquenté.

De la viande française

Pas besoin de m'apporter une carte, tout est écrit sur la pancarte. "On ne s'éparpille pas avec trop de plats, surtout qu'on ne travaille qu'avec des produits frais, sans congélateur", explique le gérant. Les plats à base de crevettes sont bien appétissants, mais c'est sur une entrecôte de 200 grammes que mes yeux se posent. D'ailleurs, il paraît que des clients ne viendraient que pour elle. Avec ses excellentes frites et sa sauce au camembert, elle fait en effet honneur à sa réputation. Elle est affichée au prix de 14,50 € et, pour les gros mangeurs, la version à 300 grammes existe également. À noter que quelques desserts sont proposés, "tous faits maison jusqu'à la chantilly", tels qu'une pannacotta ou une crème brûlée, au prix de 5,50 €. À partir du soir, il est toujours possible de manger, mais c'est le grignotage qui l'emporte : "Tenders de poulet, beignets de crevette, wraps de jambon…", sans oublier l'inévitable bol de frites. De petites nouveautés sont attendues à la carte, notamment avec l'entrée dans la saison des coquilles Saint-Jacques. "J'ai un copain qui a un bateau", lâche Alexandre Bobillot.

Pratique. La Tomate, 21 rue des Jacobins à Caen. Ouvert du matin au soir tous les jours, sauf le dimanche. Tel. 02 31 38 88 84.