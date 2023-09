Le Havre. Le Bistrot Parisien fermé après un début d'incendie dans les cuisines

C'est une brasserie bien connue au Havre, située place de l'hôtel de Ville, dans le centre reconstruit : le Bistrot Parisien a dû fermer ses portes vers 17 heures, jeudi 28 septembre, en raison d'un incendie. Ce feu d'origine électrique a pris dans les cuisines de l'établissement, entraînant un important dégagement de fumée. Deux clients et trois membres du personnel étaient présents. Ils sont sortis indemnes, par leurs propres moyens.

Un important dispositif de secours a été déployé sur place, avec 14 engins et 35 sapeurs-pompiers. "Le foyer principal est éteint. Des reconnaissances sont en cours pour vérifier qu'il n'y ait pas de propagation dans les gaines techniques de l'immeuble, au niveau de la cave et des communs, dans les évacuations d'air", indiquait le capitaine Vincent Hello, du Service départemental d'incendie et de secours, vers 18 h 30. L'accès à l'immeuble où est situé le restaurant reste interdit le temps de ces opérations, qui devraient s'achever en début de soirée.

Une quarantaine de salariés

Guillaume Picard, propriétaire de l'établissement depuis 14 ans, s'est dit "rassuré qu'il n'y ait pas de blessé". Le restaurant, ouvert sept jours sur sept, emploie une quarantaine de personnes, dont 18 en cuisine. Le service de ce jeudi soir était presque complet. "On va tout faire pour rouvrir au plus vite", poursuit le patron, qui redoute cependant devoir rester fermé plusieurs semaines, pour remettre en état l'établissement. Un état des lieux sera fait dès ce vendredi 29 septembre pour évaluer plus précisément l'impact sur l'activité.

