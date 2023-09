Marigny-le-Lozon. Pour leur patrie, dix soldats allemands participent à l'entretien du cimetière militaire

Dix militaires allemands sont venus dans la Manche, du lundi 18 au vendredi 29 septembre. Ils ont travaillé au cimetière militaire allemand de Marigny-le-Lozon, près de Saint-Lô. Une fois par an, une équipe vient y faire des travaux à la demande de l'association qui gère les lieux : Volksbund. Ils s'occupent d'entretenir les bâtiments, refaire des peintures. Cette année, l'unité a installé un drain dans le cimetière.

Reportage avec les soldats allemands qui entretiennent le cimetière militaire. Impossible de lire le son.

Pour le chef de l'unité, Christian, venir entretenir les lieux est important. "Je ne sais pas si c'est important en tant que soldat, mais c'est surtout important d'être présent en tant que personne normale. On voit cette zone ici, pleine d'histoire. On peut vraiment ressentir l'histoire. Et on peut nettoyer, on peut aider Volksbund. C'est donc une bonne chose, une très bonne chose", assure-t-il.

Les dix soldats ont travaillé pendant quinze jours, du 18 au 29 septembre. - Marc Pasquier

Leur mission a été de réaliser des travaux de drainage dans le cimetière militaire. - Marc Pasquier