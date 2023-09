Près de Saint-Lô. Légumes géants : Samuel Brault revient de Vendée avec quatre titres de champion de France

Samuel Brault a une passion particulière : faire pousser des grosses courges ! Dimanche 24 septembre, cet habitant du Dézert près de Saint-Lô est revenu de La Roche-sur-Yon en Vendée avec de nombreux succès acquis lors du concours national de légumes géants. "Un cru exceptionnel", explique le Manchois habitué par ces compétitions.

Titré champion de France à quatre reprises

En effet, il a été titré champion de France à quatre reprises dans les catégories suivantes : la plus grosse citrouille de plein champ, la plus grosse courgette Marrow avec un nouveau record de France - 42 kg contre 40 en 2021 - ainsi que le plus gros et le plus beau potiron de France. Il avait donné des conseils la semaine dernière pour avoir les plus belles et les plus grosses courges.

