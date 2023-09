Alençon. Le golden retriever Sherpa travaille auprès d'enfants en situation de handicaps mentaux

Un grand wouf à Alençon. L'association Handi'Chiens organise une cérémonie de remise de ses toutous d'assistance à des personnes en situation de handicap dans la salle de spectacle Anova samedi 23 septembre, à 14 heures. Cécile Froger fait partie des bénéficiaires. L'éducatrice spécialisée à l'Institut médico-éducatif (IME) de Parigné-l'Evêque, près du Mans, va se voir remettre officiellement Sherpa, un golden retriever.

Depuis la rentrée, le chien travaille sur une unité de neuf enfants handicapés mentaux au sein de l'établissement. Une manière très agréable et complètement différente pour les enfants d'apprendre. "Pour certains enfants, l'animal est un centre d'intérêt qui motive, explique Cécile Froger. La question de la relation à l'autre est importante parce que parfois, avec les enfants handicapés, le lien à l'autre est compliqué. Quand ça passe par le chien, il y a des choses qui sont plus faciles et beaucoup plus naturelles. Le chien va sentir et ressentir dans la relation des choses beaucoup plus fines qui vont permettre aux enfants de s'ajuster beaucoup plus dans le lien et transposer ensuite auprès des êtres humains qui les entourent."

Un travail à temps plein pour le chien

Avoir un chien à l'IME permet aussi de responsabiliser les enfants. C'est une façon d'appréhender l'autre en respectant ses besoins, ses rythmes, de faire attention à lui et de prendre conscience d'une autre personne que soi. S'il voit chaque jour les neuf enfants de l'unité où Cécile travaille, Sherpa est également auprès des 63 autres enfants de l'IME sur les temps communs, lors des récréations par exemple. Il a aussi une place auprès des professionnels. "Les équipes aussi prennent leur petite dose de câlins et de caresses. Ça leur permet de s'évader de la lourdeur du quotidien", glisse l'éducatrice spécialisée.

Un vrai métier à temps plein pour Sherpa, dont la vie est bien loin de celle des chiens de maison. "Il n'a pas plus de 35 heures par semaine, comme moi, sourit Cécile Froger. Il a des vacances, des soirées et des week-ends pendant lesquels il a une vie de famille et une vie de chien. Ce qui important, c'est qu'on lui apporte tout ce qui fait son équilibre en dehors du moment où il est au travail", conclut-elle.

Pratique. Rendez-vous samedi 23 septembre à 14 heures dans la salle de spectacle Anova à Alençon. Événement gratuit et ouvert à tous. Inscription par téléphone au 02 33 29 51 26 ou par mail à contact.alencon@handichiens.org.