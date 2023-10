Rouen. Chez Philippe, la passion de la cuisine de père en fils désormais sur les réseaux

C'est une histoire de passion, de famille, de fusion. Fusion dans l'assiette, fusion entre les générations. L'un et l'autre se rendent meilleurs. Le restaurant Philippe est une adresse bien connue à Rouen, rue aux Ours, depuis 32 ans. Philippe Molinié en est le chef emblématique, garant d'une cuisine traditionnelle appliquée, centrée sur la qualité des produits, et d'une ambiance bistrot. "Un restaurant de copains façon bistrot parisien", dit son fils Mathis. Âgé de 30 ans aujourd'hui, lui a grandi dans cette ambiance. En quatrième, il quitte l'école. "Ce n'était pas pour moi, mon école, c'est mon papa." Il lui a tout appris. "Ça faisait rire les gens quand, à 7 ans, j'apportais déjà les cafés dans le restaurant", sourit-il. Depuis cinq ans, il est en cuisine avec son père. Et en 2022, il devient son associé. "Je suis très fier de lui. Il y a énormément de travail derrière et, aujourd'hui, il gère tout ça, y compris la compta", raconte Philippe avec une certaine émotion. Avec l'âge, Mathis a aussi apporté son vécu, son expérience, ses idées, qui viennent compléter celles de son père. Des influences asiatiques dans l'assiette, qu'il a ramenées de ses voyages, notamment en Thaïlande. "On fait une cuisine du monde. On peut travailler une salade de papaye verte et un bœuf bourguignon." Les recettes sont travaillées à l'instinct par les deux hommes, qui multiplient les tests en cuisine pour proposer une carte ramassée et renouvelée chaque mois, au gré des saisons.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mathis molinié 🇫🇷 (@mathismolinie)

À l'ère des réseaux sociaux

Mathis Molinié apporte aussi les outils de sa génération et est devenu une personnalité des réseaux sociaux. 175 000 abonnés sur Instagram, 373 000 sur TikTok, le jeune homme séduit par ses vidéos concises, toujours en lien avec la cuisine. Un succès qu'il apprécie, "c'est de la bonne communication pour le restaurant", mais qui ne lui monte pas à la tête. "Vous savez, moi je poste ma vidéo, et après je nettoie ma friteuse", dit-il simplement. Le père suit tout cela d'un œil amusé, et s'est adapté, notamment aux services du samedi soir diffusés en live. "Au début, ça m'a surpris, il ne fallait pas dire de grossièretés", confesse-t-il. Cet univers, dont il saisit l'intérêt, pour rajeunir la clientèle, pour communiquer, il le laisse volontiers à son fils. Aujourd'hui, Mathis partage le rêve de son père : celle d'une reconnaissance par le célèbre guide Michelin. "On voudrait rentrer dedans mais pas pour une étoile, on reste un bistrot gourmand", précise-t-il. Son rêve à lui, dans 10 ans ou plus : "Ouvrir une paillote en Asie et finir ma vie comme ça, face à la mer." En attendant, "ma fidélité va à mon père". Et il lui rend bien.