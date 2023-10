Carentan. Le Dreknor, le pari fou d'un couple passionné

Sa proue domine très largement les autres bateaux amarrés au port de Carentan. Le Dreknor, réplique d'un navire viking, s'impose aussi par sa taille. Il attire les regards, se laisse prendre en photo sous tous les angles. Il navigue aussi. Il embarque pour quelques heures des passagers avides de se prendre pour des Vikings conquérants à l'assaut de la Normandie.

"Un coup de tête !

On a commencé avec rien"

Ce navire est né de la rencontre de Nathalie et Marc Hersent, en 1999, avec un équipage à bord d'une réplique d'une galère cosaque dans le port de Cherbourg depuis l'Ukraine. Le couple est séduit par ces répliques "qui véhiculent l'histoire et la culture des peuples, témoigne Nathalie. L'idée était donc de raconter une partie de l'histoire de la Normandie". Le couple décide ainsi de construire une réplique parfaite du Golstade, navire de conquête viking. "Un coup de tête ! On a commencé avec rien", se souvient Nathalie. Après avoir récupéré les plans du navire auprès du musée d'Oslo, la construction débute à Cherbourg. "Trouver le bois, ou bien trouver un forgeron prêt à faire 6 000 rivets de façon ancestrale. On en a trouvé un qui accepte le défi pour 150 rivets… Mais il est venu à plusieurs reprises former les bénévoles de l'association que nous avions montée. On rentre dans une aventure où on ne sait pas où on va, mais on y va quand même", claironne fièrement Nathalie.

Puis au fil des mois, le bouche-à-oreille fonctionne, des bénévoles passionnés arrivent, "et sans les réseaux sociaux ! Il n'y en avait pas à l'époque", sourit la présidente de l'association Le Dreknor, qui se remémore qu'ils prévoyaient de construire la réplique du navire en deux ans. "Il en aura fallu cinq ! Une construction en fonction aussi des rentrées d'argent, et sans financement public."

Des balades pour financer l'association

Le navire est amarré depuis 2013 au port de Carentan. "Une situation géographique idéale, estime Nathalie Hersent. Le canal permet de rejoindre la mer sans encombre." Aujourd'hui, le Dreknor permet de proposer au public des balades sur les traces des Vikings, ce qui assure un financement à l'association pour continuer à faire naviguer le navire.

Malgré les péripéties, les galères, le temps passé, une vie de famille bousculée par le projet, le Dreknor fait la fierté de Nathalie et Marc Hersent, qui font "partager et transmettre une période charnière de l'histoire de la Normandie".