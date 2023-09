Manche. Les trois activités à ne pas manquer pour les Journées du patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, les Journées du patrimoine sont de retour sur le thème du patrimoine vivant et du patrimoine sportif. Comme chaque année, l'événement permet de découvrir les coulisses de monuments et lieux emblématiques du département.

Survoler le Val de Saire à bord d'un avion

C'est le moment de boucler vos ceintures : l'aéroclub de Gonneville-Le Theil profite des Journées du patrimoine pour organiser ses portes ouvertes et proposer des vols de 20 minutes. Les passagers prennent place aux côtés d'un pilote confirmé pour survoler le Val de Saire pendant 20 minutes. Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 9 h à 18 heures, sous réserve des conditions météo. Tarif : 50 euros par personne.

Monter à bord de l'Abeille

L'Abeille Liberté, c'est un remorqueur d'intervention d'assistance et de sauvetage qui ouvrira ses portes au public pour les journées du patrimoine, et offre la possibilité de rencontrer l'équipage à bord. Le rendez-vous est donné au quai de France (zone portuaire civile) le samedi 16 septembre de 14 heures à 18 heures et dimanche 17 septembre de 14 heures à 16 heures.

Découvrir les coulisses du château de Cerisy-la-Salle

Qui de mieux que les propriétaires pour vous dévoiler les secrets du château de Cerisy-la-Salle ? Les membres de la famille qui possède le château depuis 1819 vous en ouvrent les portes samedi 16 septembre de 10 h 30 à 16 h 30. Gratuit, renseignements au 02 33 46 91 66.