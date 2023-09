Le Havre. Bal, tribune de 500 places… Les 30 ans de la transat Jacques Vabre se précisent

Cette année 2023 marque les 30 ans de la transat Jacques Vabre, qui s'élance tous les deux ans du Havre. Le départ de la Route du café sera donné dimanche 29 octobre, en direction de Fort-de-France, en Martinique, port d'arrivée pour la seconde édition consécutive. Les festivités, elles, débuteront dès le vendredi 20 octobre, sur le village de la course, implanté autour du bassin Paul Vatine.

Un grand bal pour les 30 ans

Pour célébrer l'anniversaire de cette course transatlantique en double, un bal des 30 ans sera organisé le samedi 21 octobre, au Carré des Docks, en présence d'anciens vainqueurs et skippers de la transat Jacques Vabre. Un grand concert sera proposé avec le groupe havrais Kaddy & the Keys (rock, soul), le big band du Martiniquais Tony Chasseur, et le Trio Cover, spécialiste des reprises pop rock. De quoi se replonger dans les 90's, la décennie qui a vu naître la Route du café. Le prix d'entrée de cette soirée est fixé à 10 euros, et la billetterie est d'ores et déjà ouverte.

Une tribune quai de Southampton

Autre dispositif pour cette édition 2023 : une tribune de 500 places sera installée sur l'esplanade Mandela à l'occasion du départ, dimanche 29 octobre. De quoi profiter au mieux de la parade des bateaux, qui seront une centaine au départ (un record !). Ils quitteront les bassins entre 8 h 30 et 10 h 30. Le départ officiel sera donné au large entre 13 h 10 et 13 h 40, selon les classes.