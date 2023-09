Journées du patrimoine. Entre 120 et 150 voitures anciennes et de prestige attendues à Alençon

Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo… Après les Américaines en 2022, les voitures italiennes sont le thème de la 8e édition d'Auto Passion. Le rassemblement de véhicules anciens et de prestige, organisé par l'Automobile club de l'Ouest, se tient dimanche 17 septembre à Alençon, à l'occasion des Journées du patrimoine. Il regroupe des passionnés de Normandie, mais aussi de Bretagne et de Paris.

"L'objectif est de faire découvrir Alençon et les plus beaux monuments de la ville aux passionnés d'automobile. En parallèle, les Alençonnais découvrent le patrimoine automobile, présente Thierry Noyer, président de la délégation territoriale de l'Automobile club de l'Ouest dans l'Orne. Tous les ans, on observe que certains passionnés discutent avec des personnes du public et leur proposent de faire un tour avec eux dans la voiture."

Quand elles ne se pavaneront pas dans les rues de la ville, les voitures italiennes seront exposées dans la Halle au Blé et place Masson, tandis que d'autres marques s'installeront place Foch, avec notamment un pôle voitures de compétition. Thierry Noyer y exposera sa Triumph TR2. Le même modèle a couru Les 24 Heures du Mans en 1955.

Pratique. Rendez-vous dimanche 17 septembre de 10 heures à 17 heures. L'événement est gratuit.