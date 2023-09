[Photos] Calvados. En 2027, le château de Bénouville change de visage

C'est un projet culturel XXL qui est dévoilé par le Département du Calvados. Propriétaire du château de Bénouville depuis 1927, il a pour projet de transformer ce bâtiment issu du XVIIIe siècle en un haut lieu culturel en 2027, ouvert au public. "L'objectif est d'en faire un écrin d'excellence culturel dans le Calvados", pose d'emblée Jean-Léonce Dupont, président du Conseil départemental.

Château et parc ouverts au public

Les pièces du rez-de-chaussée seront accessibles au public qui pourra y découvrir l'histoire et l'architecture du château.

Construit par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux, le château a historiquement servi de maison maternelle au XXe siècle, où plus de 11 000 Calvadosiens sont nés. Haut lieu de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il a aussi accueilli de nombreux chefs de l'État lors des cérémonies du Débarquement, comme en 2014 lors du 70e anniversaire, en présence alors de la reine d'Angleterre, Barack Obama, président des États-Unis, Vladimir Poutine, président russe, Angela Merkel, chancelière allemande ainsi que François Hollande, président de la République, étaient présents.

Le majestueux escalier du château de Bénouville.

Le Département du Calvados veut désormais changer l'image de ce château, d'une cinquantaine de pièces sur quatre étages. À commencer par le rez-de-chaussée et le premier étage qui deviendront un parcours de visite sur l'histoire et l'architecte du bâtiment, où les décors seront restaurés, sans pour autant tout bouleverser. "Une nouvelle scénographie va expliquer l'histoire du bâtiment. On ne fera rien de révolutionnaire. On veut s'inscrire dans la continuité des lieux en conservant sa beauté", précise l'architecte François Chatillon, qui a déjà œuvré pour des projets tels que le Grand Palais à Paris, le Musée des beaux-arts ou encore l'Arc de triomphe.

Une buvette au bord de l'eau ?

Dans les communs, aux niveaux 3 et 4, des espaces de travail et de coworking seront créés. Les services culturels, archéologie et patrimoine (ce qui représente environ 50 salariés) y seront transférés.

Des espaces de coworking verront le jour aux 3e et 4e étages du château. - Chatillon Architectes

À l'extérieur, le parc de 15 hectares sera aménagé de façon à organiser des événements culturels, sportifs et culinaires, mais aussi à mettre en avant des projets artistiques et culturels. Une cafétéria au sein de l'Orangerie ainsi qu'une buvette estivale, avec vue sur le canal de Caen, sont également prévues.

Une cafétéria ainsi qu'une buvette estivale devraient permettre aux visiteurs de flâner dans le parc. - Chatillon Architectes

L'accès sera facilité puisque deux nouvelles entrées au nord et au sud seront mises en place pour les vélos, le long du chemin de halage. Pour les voitures, un parking sera situé à 15 minutes à pied environ.

Le début des travaux est prévu au second semestre 2024, pour une fin en 2026 et une ouverture au public en 2027, 100 ans après l'acquisition du château par le Département. Montant global du projet : 20 millions d'euros.

Pratique. Le château de Bénouville est ouvert au public samedi 16 septembre, de 14 heures à 18 heures, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Inscriptions ici.