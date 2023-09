Journées européennes du patrimoine. Trois idées d'activités à faire dans le Calvados

Deux thèmes ont été retenus pour l'édition 2023 des Journées européennes du patrimoine, qui se déroulent samedi 16 et dimanche 17 septembre : le "Patrimoine Vivant" et le "Patrimoine Sportif". Pour aiguiller vos découvertes, la rédaction de Tendance Ouest a sélectionné trois idées d'activités pour découvrir le Calvados avec un œil nouveau.

La visite de la manufacture Degrenne pour s'inspirer

Direction Vire pour découvrir l'un des fleurons de l'excellence normande, la manufacture Degrenne. Et quoi de plus vivant comme patrimoine que celui de l'art de la table et du dîner ? La maison emblématique organise des visites guidées au sein de sa manufacture vendredi 15 septembre, autour de la fabrication des couverts (réservations au 02 31 66 44 44) et ouvre ses portes samedi 16 septembre pour faire découvrir son univers.

L'atelier "initiation à la généalogie" aux archives du Calvados pour se plonger dans son passé

Qui n'a jamais rêvé de remonter les branches de son arbre généalogique et de partir sur les traces de ses ancêtres ? Dans un programme déjà bien fourni, consacré notamment à la photographie, les archives proposent également un atelier d'initiation à la généalogie samedi 16 et dimanche 17 septembre. Le but ? Apprendre les bases pour débuter son propre arbre généalogique. L'atelier est animé par le Cercle de généalogie du Calvados. Réservation obligatoire au 02 31 47 18 50.

Les archives du Calvados proposent un atelier d'initiation à la généalogie. Sur cette photo, la plage de Trouville en juillet 1900. - Frédéric Oblin

Le château de Bénouville pour une visite au palais avant sa transformation

Pour vivre la vie de château le temps d'un week-end, le Département du Calvados ouvre les portes et le jardin de Bénouville, pour donner un avant-goût de la transformation de cette ancienne demeure aristocratique en "pouponnière culturelle" d'ici 2027. Des visites guidées sont organisées le samedi 16 septembre à 14 heures et à 17 h 15.

Le château de Bénouville.