[Vidéo] Mondeville. Dans ce restaurant, on joue à la pétanque et on mange !

Avez-vous déjà vu des joueurs de pétanque jouer en chemise et mocassins ? Au restaurant Place des Oliviers, qui a ouvert ses portes lundi 4 septembre à Mondeville, c'est possible ! Ce nouveau concept de restaurant permet aux clients de manger tout en jouant à la pétanque. C'est le premier en Normandie après quatre premières enseignes dans les Hauts-de-France pour Patrice et Carole Stievenard, les gérants. "L'idée est de permettre aux clients de passer un moment convivial entre amis, entre collègues ou en famille", explique Carole.

11 terrains au total

Le restaurant dispose de onze terrains : six à l'intérieur et cinq à l'extérieur. L'ensemble du matériel est mis à disposition des joueurs mais, s'ils le souhaitent, les clients peuvent venir avec leurs propres boules.

Jérémy Poullain n'a pas manqué le jour d'ouverture pour venir tester le concept avec ses collègues. "Cela permet de s'occuper quand on attend les plats, c'est une bonne idée !", apprécie-t-il. Alexis Duval trouve aussi l'expérience sympathique, bien que "ça rebondit et ça roule un peu plus que sur un terrain de pétanque classique", précise-t-il. En effet, les terrains intérieurs sont en synthétique tandis qu'à l'extérieur, les terrains sont en sable.

"On n'a pas l'habitude de jouer à la pétanque en chemise"

Peu importe, ici, on ne fait pas de compétition. Place plutôt au loisir et au plaisir. "On reprend le boulot à 14 heures, je ne sais pas si on sera à l'heure !", plaisante Alexis, bière à la main. François Menguy a le sentiment de prolonger les vacances. "Je reviens d'un mois de vacances, j'ai l'impression d'y être encore. Cela permet de déconnecter sur le temps du midi." Et ce, pas toujours avec la tenue adaptée. "On n'a pas l'habitude de jouer à la pétanque en chemise", plaisante l'un des autres joueurs, qui a plutôt pour habitude de pointer en short et tongs.

Les terrains sont accessibles à tous sur les horaires d'ouverture du restaurant. Ce dernier dispose de 200 couverts en privilégiant les produits maison et frais.