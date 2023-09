[Témoignage] Séisme meurtrier au Maroc. Laurent Marting, conseiller régional de Normandie, était à Marrakech

Vendredi 8 septembre au soir, lorsque le sol a tremblé au Maroc, des Normands étaient à Marrakech. C'est le cas de Laurent Marting. Le conseiller régional de Normandie, conseiller départemental de l'Orne, président du Parc naturel régional Normandie-Maine, y participait avec deux autres personnels du Parc, au Congrès de l'Unesco.

Pour être au plus près de la vie marocaine, Laurent Marting avait choisi de loger dans un riad traditionnel, dans la médina de Marrakech qui a été particulièrement impactée.

Son témoignage est impressionnant : "D'abord la sensation qu'un camion vient de percuter la maison, puis la terre tremble de plus en plus, jusqu'à ce que j'aie des difficultés à rester debout. Tout ne dure que quelques secondes, mais c'est un sentiment d'éternité. Que faire ? Impossible de sortir : les ruelles de la médina sont étroites et c'est la certitude d'être frappé par des chutes de pierres tombées des bâtiments."

Le séisme passé, c'est la poussière, les cris de la foule, des blessés ensanglantés, mais aussi la mise à l'abri d'éventuelles répliques, dans un parc. C'est la nuit passée à même le bitume, sur un parking au milieu des sirènes des ambulances. C'est enfin le sentiment, explique Laurent Marting, que "cette fois-ci, ce n'était pas notre tour…"