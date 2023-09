Alençon. Le char Montereau sera rénové pour le 80e anniversaire de la Libération

C'est un des rares chars d'époque qui fonctionne encore. Restauré en 2014, le char Montereau a combattu dans l'Orne pour la Libération en 1944. Il a participé à des commémorations dans l'Orne, mais n'est plus sorti de la Délégation militaire départementale (DMD) d'Alençon depuis plus de deux ans. "Beaucoup de personnes souhaiteraient que ce char circule de nouveau et soit exposé à l'extérieur de l'enceinte", avance le lieutenant-colonel Desachy. Mais l'état actuel du véhicule ne le permet pas. À l'approche du 80e anniversaire de la Libération d'Alençon, le 12 août 2024, le nouveau responsable de la DMD, en poste depuis le 1er juillet, a lancé un projet de rénovation du char Montereau. Il devrait être rénové cet hiver par des collectionneurs passionnés, avec l'objectif de le rendre opérationnel pour les commémorations de l'été prochain.

"Ce n'est plus qu'un tas de fer et d'acier"

Le char Montereau est chargé d'histoire. Sur le champ pendant la Libération de 1944, il a été détruit pendant les combats dans la forêt d'Écouves. Sa particularité : un soldat est mort dedans. "Sur un champ de bataille, on peut trouver beaucoup de carcasses de véhicules blindés mais sans forcément qu'il y ait de mort à l'intérieur du véhicule, explique le lieutenant-colonel. Entretenir la mémoire de ce soldat qui est tué au combat dans ce char relève pour moi d'une importance particulière parce que ce n'est plus qu'un tas de fer et d'acier. C'est un tombeau, un objet qui mérite le respect par son histoire." Les tirs mortels reçus sont encore visibles sur la carrosserie du blindé.

À l'occasion des Journées du patrimoine samedi 16 et dimanche 17 septembre, la délégation militaire départementale d'Alençon ouvre ses portes de 10 heures à 18 heures. Vous pourrez y découvrir le char de plus près. Le deuxième régiment d'infanterie de marines du Mans exposera également un véhicule de combat moderne, le Griffon, avec un équipage. L'association Vive la Résistance exposera une dizaine de véhicules d'époques en tenue d'époque.