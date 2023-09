Football. Pendant la trêve, un match amical entre le HAC et le SM Caen

Alors que les matchs de qualification à l'Euro 2024 de football se déroulent à partir de ce jeudi 7 septembre, deux clubs normands profitent de cette trêve internationale pour se confronter.

Ainsi, le Havre Athletic Club (HAC), promu en Ligue 1 pour cette saison 2023-2024, affrontera le Stade Malherbe Caen (SMC), qui évolue en Ligue 2, vendredi 8 septembre. La rencontre débutera à 14 h 30 et se jouera à huis clos, au centre d'entraînement des Hacmen.

De nombreuses sélections

Ce sont des formations incomplètes qui se rencontreront, en raison des nombreuses sélections internationales des joueurs normands.

Parmi les hommes de Luka Elsner, cinq seront retenus par leur équipe nationale pour des matchs de compétition ou amicaux : Mohamed Bayo (Guinée), Loïc Nego (Hongrie), Yassine Kechta (Maroc U23), Elysée Logbo (France U20) et Mokrane Bentoumi (France U19).

Caen compte six joueurs sélectionnés : Ali Abdi (Tunisie), Anthony Mandrea (Algérie), Diabé Bolumbu et Brahim Traoré (France U20), Tidiam Gomis (France U18) et Yannis Clémentia (Martinique).