Cinéma. Des Normands recherchés pour le prochain film de Fabrice Eboué

Vous avez entre 16 et 90 ans et êtes à l'aise avec l'improvisation ? C'est peut-être votre jour de chance.

La production CinéFrance recherche pour le prochain long-métrage réalisé par Fabrice Eboué, Gérald Le Conquérant, des comédiens et des comédiennes résidant en Normandie, avec le sens de l'improvisation et de la comédie.

Voici quelques rôles recherchés par la production :

• Albéric a 20 ans. Fils de Mathilde, la femme de Gérald. Plutôt maigre et grand, un vrai Normand du cru, vraiment décalé. À l'aise avec l'improvisation et la capacité de rebondir sur le texte et les situations. Idéalement avec l'accent normand.

• Mathilde a 35 ans. Elle est une jolie femme ronde. Elle est douce et aimante mais cela ne l'empêche pas d'avoir un caractère bien trempé face aux comportements de son compagnon Gérald (Fabrice Eboué).

• Sylvain a entre 40 et 60 ans. Homme noir ou métis de très grande taille. Sylvain est basketteur et se retrouve en concurrence avec Gérald pour récolter de l'argent.

Le tournage aura lieu à Bayeux, Caen, Falaise et dans le pays d'Auge, entre le 25 septembre et le 23 octobre prochain. Toutes les informations sont disponibles sur l'annonce du casting.