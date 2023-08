Bolbec. Un triporteur pour égayer la vie des résidents

Permettre à des personnes dépendantes de pouvoir se balader, c'est le projet du personnel du Foyer d'accueil médicalisé (Fam) de l'Institut médico-social (IMS) de Bolbec. L'idée est d'acquérir un triporteur électrique. Ce dernier permettra des sorties avec une ou deux personnes assises.

Cécile Paton-Duquesne, cheffe de service du Fam. Impossible de lire le son.

Le Fam de Bolbec accueille 26 résidents (âgés, en situation de handicap et très dépendants). Le triporteur "permettra de faciliter la mobilité et la sortie des résidents" explique Cécile Paton-Duquesne, cheffe de service du Fam. "C'est un public sensible. Cela va leur permettre de sortir plus facilement. C'est aussi thérapeutique, cela développe le sensoriel." Jusqu'à présent, les sorties pour les résidents se font en groupe et c'est tout une expédition. "À chaque fois ce sont 20 fauteuils roulant. Il faut trouver le bon lieu. On utilise souvent les vélos fauteuil de la plage du Havre mais c'est loin. Le triporteur va nous permettre d'être plus mobile".

À la recherche de mécènes

Projet de triporteur pour le Fam de Bolbec. - Rotary club Bolbec Lillebonne

L'idée de ce projet vient donc du personnel de l'établissement. Il a pris contact avec le Rotary club de Bolbec Lillebonne pour récolter des fonds. Le coût de ce triporteur électrique atteint presque 11 000 euros. Un peu plus de la moitié de la somme a déjà pu être collecté. Les dons sont toujours ouverts, l'établissement recherche encore des mécènes (entreprises et particuliers). Les dons se font via le Rotary club (ils sont déductibles des impôts). Renseignements par mail : yvan.hertel@neuf.fr.