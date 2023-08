Lillebonne. Les adolescents invités à participer aux fouilles archéologiques

Cet été, une campagne de fouilles archéologiques est menée place Félix Faure à Lillebonne, dans le cadre du projet "Juliobona, la cité antique sur la Seine".

Caux Seine Agglo proposent aux adolescents de 13 à 17 ans de se mettre dans la peau d'un archéologue le temps d'une journée, le samedi 19 août.

C'est l'occasion pour les jeunes de découvrir le métier d'archéologue de façon concrète, loin des représentations dans les films, dessins animés et jeux vidéo.

Au programme : découverte des métiers de l'archéologie, des différents types d'interventions et des outils utilisés avant de les manier en situation réelle. C'est aussi l'occasion d'en découvrir plus sur les découvertes à Lillebonne et l'histoire de Juliobona.

L'inscription est obligatoire depuis musee-juliobona.fr

À noter et prévoir le jour J : casquette, bob ou autre, bouteille d'eau, tenue confortable et adaptée à un chantier de fouilles et chaussures fermées. Les équipements de protection et le déjeuner seront fournis par le musée Juliobona.