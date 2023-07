Calvados. Un spectacle aérien et la patrouille de France dans cette commune à l'occasion du French Flyair

Après Deauville en 2019, les pilotes traversent la Touques pour survoler la commune de Trouville-sur-Mer. Ce dimanche 30 juillet a lieu la deuxième édition du festival de voltige French Flyair dans le Calvados. Pour l'occasion, des Alpha Jet de la patrouille de France seront présents pour colorer le ciel et proposer des pirouettes en tout genre.

D'autres engins d'exception

Il sera aussi possible d'apprécier les manœuvres du Rafale de l'Armée de l'air et de l'espace, de l'Atlantique 2, avion de patrouille maritime, ou bien de l'hélicoptère Caïman, qui a récemment quitté la base de Maupertus près de Cherbourg.

Pour profiter du spectacle, vous avez rendez-vous à partir de 16 heures sur la plage, bien que la Ville vous recommande d'arriver en début d'après-midi. En attendant, le groupe TuXedo assurera l'ambiance musicale, et le spectacle débutera aux alentours de 17 heures.

• Lire aussi. Manche. Après Cherbourg, la patrouille de France va aussi survoler cette commune

Des restrictions de baignade

Ce jeudi 27 juillet, ainsi que vendredi 28, il est interdit de se baigner sur toute la longueur de la plage de Trouville-sur-Mer, entre 16 heures et 19 heures, en raison des répétitions des pilotes. Le jour du spectacle, dimanche 30 juillet, la baignade et la navigation seront interdites dès 9 heures et jusqu'à 19 heures.